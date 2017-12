Aïn El Hammam : Ruée sur le gaz butane

Réagissez

La population de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, vit dans la hantise d’une rupture dans la distribution du gaz naturel dans la région, «pour des raisons liées aux travaux sur le réseau», dit-on.

Les chaînes au niveau des points de vente de gaz butane sont apparues dans une région, où le taux de foyers raccordés au réseau de gaz naturel avoisine les cent pour cent. Une information ayant circulé, il y a quelques jours, fait état d’une coupure de ce précieux combustible pour une durée de trois jours. Ce qui explique la panique qui s’est emparée de la population. Les habituels revendeurs de bonbonnes de gaz butane, assaillis, n’en disaient pas plus. «Dès que le camion de livraison arrive, sa cargaison est prise d’assaut et s’épuise en moins d’une heure. Les derniers arrivés n’en trouvent pas», affirme un revendeur. Les citoyens vivent cette crise différemment. Ceux qui ont gardé leurs bouteilles d’avant l’arrivée du gaz naturel ne se font point de soucis, espérant les remplir dès que la disponibilité le permettra. Quant à ceux qui les avaient vendues par souci d’économie ou autres raisons, ils n’ont d’autre alternative que d’en emprunter auprès des proches. Dans les maisons dotées de cheminées, on ressort les scies électriques qui reprennent du service pour couper du bois mort dans les champs. «Il n’y a que ça de vrai», nous dit un vieil homme toujours adepte du bois de chauffage. Des informations, non encore confirmées, annoncent le report de la coupure du gaz naturel au 14 décembre en cours. Ce qui donne un peu plus de temps à la population pour se préparer à faire face à ces jours de grand froid.