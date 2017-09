Aïn El Hammam : Robinets à sec à Tasga

Réagissez

Selon ses habitants, le petit village de Tasga Melloul, relevant de la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, n’est pas alimenté en eau potable depuis une vingtaine de jours.

Pour protester contre cette situation, les villageois ont procédé, jeudi dernier, à la fermeture de l’agence locale de l’ADE, empêchant, de la sorte, le personnel et les clients d’accéder aux locaux. Une cinquantaine de personnes s’étaient amassées devant l’entrée bien avant huit heures du matin, pour barrer le chemin qui mène à l’agence de l’ADE.

Selon les protestataires, qui, pour le même problème, avaient initié une marche nocturne au début du mois d’août dernier, les «robinets sont à sec depuis vingt et un jours. Lorsque l’eau arrive au village de temps en temps, nous sommes obligés de la redistribuer à travers les quartiers à raison d’une ou deux heures, le temps de permettre aux habitants de remplir quelques récipients». Ce qui s’avère très insuffisant, particulièrement en période de chaleur, où les besoins sont plus importants. Les villageois affirment également que plusieurs réclamations verbales ont été faites auprès des agents de l’ADE de Aïn El Hammam, mais en vain. Vers dix heures trente, une délégation de protestataires a été reçue par le P/APC, en présence des délégués de la daïra, des responsables de la subdivision de l’hydraulique et du responsable de l’ADE. Suite à la promesse de procéder à des améliorations dans la distribution de l’eau dans les prochains jours, les contestataires ont levé le sit-in et le service des eaux a pu rouvrir ses portes normalement durant l’après-midi.