Aïn El Hammam : Quatre jours de fête

Jamais la célébration du nouvel an amazigh n’a connu un tel succès à Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou.

Cette année, les festivités ne se sont pas concentrées à l’intérieur les villages, mais toutes les associations culturelles et sociales de la région ont célébré en commun l’événement à l’auberge de jeunesse, drainant ainsi des milliers de personnes sur les lieux de la fête.

Les visiteurs, dont certains sont venus de loin, ont eu tout le loisir d’admirer les objets anciens utilisés par nos aïeux, exposés dans les stands réservés aux villages au niveau de la salle de sports qui n’a pas désempli durant plusieurs jours.

Tillilit, Taskenfout et El Korn ont suscité l’admiration par le nombre et la qualité des objets «ressuscités», à cette occasion. Les jeunes générations qui n’avaient pas connu les ustensiles ainsi présentés, s’adressaient aux anciens qui leur donnaient des «leçons» concernant le fonctionnement des lampes à huile, à carbure, ou les instruments aratoires, tels la charrue, le soc et autres. Le concours du meilleur plat traditionnel a été une révélation pour ceux qui ne connaissaient pas la galette de glands, «taghighacht», et autres mets de la région.

Par ailleurs, l’association du village d’El Korn s’est distinguée en offrant aux invités «thighrifine» et «thichouftine» toutes chaudes, préparées sur place par des femmes, sur un feu de bois. Samedi, les villageois continuaient à proposer des plats aux visiteurs, alors qu’une parade composée de centaines de personnes a arpenté les rues de la ville sur un parcours de près d’un kilomètre. Une vieille femme en train de tisser un tapis avait pris place sur la benne du camion, suivi par une scène simulant un mariage à l’ancienne : une mariée sur un cheval.