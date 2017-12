Aïn El Hammam : Peu de neige et beaucoup de désagréments

Réagissez

Bien que considérées comme un bienfait de la nature par les agriculteurs, les récentes chutes de neige au niveau de la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, ne sont pas passées sans causer des dommages aux biens.

Les difficultés de la circulation n’ont pas permis aux travailleurs des différentes administrations de rejoindre leurs postes de travail.

Les usagers ont dû attendre mardi matin pour voir les agents procéder à l’ouverture de certains bureaux. Par ailleurs, les voyageurs à destination de Tizi Ouzou, des travailleurs et des étudiants pour la plupart, n’ont pas pu se déplacer, faute de transport. Les fourgons devant les y mener sont restés bloqués au garage par la neige, puis par le verglas, qui a pris le relais lundi matin.

Il était d’ailleurs difficile de sortir tôt pour prendre la route vers la ville. Plusieurs chutes ont été enregistrées, dont certaines ont causé des fractures. Les accès aux établissements scolaires et même les cours de récréation n’ont pu être dégagés avant lundi, au grand bonheur des potaches qui n’en demandaient pas tant pour profiter de deux jours de vacances forcées. Les fossés encombrés d’éboulements et d’arbres déracinés dévient l’eau de ruissellement qui s’écoule sur le goudron avant de raviner, parfois profondément, les accotements. Il est d’ailleurs recommandé aux automobilistes de ne pas quitter l’asphalte, de crainte de s’enliser dans les fossés creusés pour les canalisations de gaz, recouvertes par la neige et qui s’affaissent à la moindre pression. De nombreux chauffeurs en ont fait l’amère expérience. Dans les champs, les oléiculteurs qui ont eu le courage de s’y rendre en sont revenus attristés par les dégâts causés à leurs arbres.

Des branches chargées de fruits jonchent le sol, brisées par le poids de la poudreuse.