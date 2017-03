Réagissez

Grâce à quelques bénévoles du village, le petit hameau de Ouaghzen, qui dispose d’une maison de jeunes, inopérante jusqu’à présent, vient de sortir d’une léthargie qui a trop duré.

L’on s’affaire à mettre en service la bibliothèque, qui devra ouvrir ses portes le 1er mai prochain. Un animateur de l’association, motivé et heureux, annonce une autre nouvelle aux villageois : «L’été prochain vivra au rythme de la culture, car ce sera au tour de la médiathèque de recevoir le public.» Le week-end dernier, une exposition a eu lieu lors de l’ouverture officielle de cette structure.

Sur des tables disséminées dans la première salle de ce centre, des dictionnaires, des livres de proverbes, de poésie, de contes, de romans et des traductions d’ouvrages de grandes figures nationales et universelles de la littérature, comme Mouloud Feraoun, Kateb Yacine, Camus, Molière, La Fontaine et Daudet sont exposés au public.

La seconde exposition aura lieu au mois d’avril prochain, prévoit un responsable de l’association, qui précise qu’elle sera relative aux ouvrages sur la Guerre de Libération nationale. «Il convient de préciser que cette bibliothèque publique, qui, dès son ouverture, sera dotée d’au moins sept cents livres, a été réalisée sans aucune aide étatique», dit un responsable de cette association. La totalité des ouvrages, dont le nombre avoisine les 700, qui se trouvent sur les étagères de la bibliothèque, appartiennent à un villageois qui les a mis à la disposition des férus de la lecture.