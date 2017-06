Aïn El Hammam : Manque d’hygiène pour les produits alimentaires

Réagissez

La période de Ramadhan est mise à profit par certains commerçants indélicats à Aïn El Hammam pour tirer un maximum de bénéfices au détriment de la santé de la population.

Ni les conditions de stockage ni les lieux de vente ne sont conformes aux recommandations de la commission d’hygiène, qui a pourtant fait la tournée des cafés, des gargotes et autres, il y a quelque temps. Des garages sans aménagement aucun font office de café où les gâteaux, ramenés de la ville le matin, sont exposés dans de mauvaises conditions d’hygiène, loin de répondre aux normes. Si tout semble permis dans les villages, loin des contrôles, les commerces de la ville ne devraient pas échapper aux services concernés. Rien ou personne n’empêche l’exposition au soleil des bouteilles d’eau, de limonade et autres produits périssables. Les produits de pâtisserie orientale étalés à hauteur du trottoir sont soumis aux poussières et aux gaz d’échappement sur la grande rue, sans que personne s’en offusque. Malgré tout, les clients y affluent sans se soucier du risque d’intoxication qui les guette.

Au marché, en contrebas, des viandes et des abats encore dégoulinants sont exposés sur des étals de fortune entre les tas de légumes et de la quincaillerie. Des quartiers entiers reposent sur des morceaux de carton, à la vue des consommateurs attirés par les prix affichés, inférieurs à ceux pratiqués en ville. En face, dans un volailler, on n’en finit pas d’abattre des poulets au milieu d’une mare de sang attirant une nuée de mouches. Toutes ces marchandises, grillées par le soleil brûlant, resteront sur place jusqu’en début d’après-midi.