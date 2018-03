Aïn El Hammam : Levée des oppositions à une piste agricole

Réagissez

Une nouvelle piste agricole tracée à travers champs vient d’être retenue après concertation avec les propriétaires de terrains qu’elle doit traverser, afin de parer à toute opposition pouvant contrecarrer le projet.

Le problème issu des oppositions de quelques riverains, qui refusaient que la route passe par leurs champs, a été aplani par les sages de Taourirt Menguellet, un village de la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, dont sont originaires les paysans qui avaient fait la demande de cet accès. Ce dernier est prévu sur une distance d’environ trois kilomètres, avec un départ du lieu-dit Ahechad, sur la RN71, qu’il rejoindra en contrebas, près de Timedouine, la fontaine du village concerné. Le vieux chemin muletier sera, selon nos sources, élargi sur une grande partie, avant que les engins ne soient obligés de pénétrer dans les champs.

Plus d’une cinquantaine de propriétés, dont des oliveraies, seront donc bientôt jointes par les véhicules, à la satisfaction des paysans qui n’auront plus d’entraves pour redonner vie à leurs biens, laissés en jachère depuis des années. Les pistes devant désenclaver les champs et les habitations situées loin des routes carrossables se multiplient ces dernières années dans la commune de Aïn El Hammam. Des oliveraies oubliées

pendant longtemps et abandonnées au maquis ont été ressuscitées par leurs propriétaires grâce à ces accès.

Par ailleurs, les citoyens désireux de construire une habitation spacieuse, loin de la promiscuité des villages, profitent de l’aubaine pour s’installer à proximité de ces pistes qui facilitent également l’intervention de la Protection civile lors des incendies de forêt.