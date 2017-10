Réagissez

Le secteur du bâtiment déjà mis à mal par le manque de projets doit encore subir les prix à la hausse de certains matériaux de construction.

Cette fois, ce sont les menuisiers qui se plaignent de ne pouvoir honorer les commandes. Selon les concernés, la pénurie de bois touche le secteur depuis plusieurs mois. «J’ai épuisé le peu de bois que j’avais dès mois de juillet. De toute façon, je m’approvisionnais au fur et à mesure des besoins de l’atelier, suivant les commandes», indique un menuisier de la région de Aïn El Hammam.

Devant le local, on n’entend plus le bruit infernal et incommodant des machines sciant ou rabotant le bois. Ils s’affairent, son employé et lui, à entretenir les machines et à nettoyer les lieux. Le feu consumant de la sciure et des bouts de planches sans intérêt crépite quelques mètres plus loin.Cette absence de matière première fait bien l’affaire de quelques grossistes qui avaient anticipé cette crise due à la restriction des importations.

Les prix sont passés du simple au triple pour le madrier de bois rouge cédé à 1200 dinars le mètre linéaire alors qu’il ne valait que 400 dinars, auparavant. La planche de bois blanc a triplé, son prix allant de 240 dinars à 800 dinars.

Les entrepreneurs sont les premiers à se plaindre de cette situation qui génère un manque à gagner important. Tenus de respecter les délais de livraison des constructions qui leur ont été confiées, ils se retrouvent dans une situation peu confortable. Aux difficultés de trouver de la main d’œuvre qualifiée, vient s’ajouter celle des menuiseries en difficulté.