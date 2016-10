Aïn El Hammam : Les matériaux de construction plus chers

Réagissez

A Aïn El Hammam, le prix du quintal de ciment plus cher de 500 DA. Vendu à 1100 DA il y a trois semaines, il est cédé à présent à 1600 DA, alors que le produit importé dépasse les 1800 DA.

Les constructeurs privés, qui attendaient une baisse suite à la stagnation de la plupart des grands chantiers, sont déçus et doivent reporter, encore une fois, leurs projets en espérant une accalmie. Les revendeurs locaux disent ne rien comprendre au marché des matériaux de construction, sujet à fluctuations, souvent sans raison apparente.

«On ne peut jamais prévoir les cours, surtout le ciment, qui peut augmenter ou baisser du jour au lendemain», disent-ils. Les particuliers, qui ne savent quelle attitude adopter, se plaignent non seulement de la qualité du produit, qu’ils jugent «différent» de celui qu’ils utilisaient auparavant, mais aussi du poids du sac qui n’atteint que rarement les cinquante kilos indiqués sur l’emballage. Ce qui les met dans l’embarras pour le dosage des bétons qui peuvent, de ce fait, être inférieurs ou supérieurs aux normes. Le rond à béton, stable à une époque, commence à suivre le cours du ciment et augmente de plus de 500 DA le quintal. Quant au camion de sable de dix tonnes, il dépasse les 25 000 DA.

Seul le prix de la brique se maintient, ne dépassant pas les 230 DA l’unité. Un entrepreneur affirme : «On doit réfléchir longuement avant de s’engager à prendre en charge ne serait-ce que le projet de construction d’un appartement.»