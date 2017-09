Réagissez

En plus des activités sportives régulières, la plupart des villageois de la commune de Aïn El Hammam ont pris l’habitude d’organiser des fêtes annuelles auxquelles participent tous les habitants. Comme pour le sacrifice de Timechret, la fête du village rassemble bon nombre de ses enfants dont certains résident dans les grandes villes. La manifestation, dont le programme est immuable, est attendue avec impatience. Par ailleurs, connaissant l’ambiance coutumière qui prévaut auprès des leurs, les habitants de Taourirt Menguellet étaient venus en grand nombre, jeudi dernier, pour assister à ce rendez-vous où se rencontrent amis et proches dans une atmosphère de grande communion. Plusieurs personnes âgées ont été appelées à monter sur scène pour remettre les cadeaux en guise de récompense aux lauréats des différents examens de fin d’année. Une quarantaine d’admis en sixième, neuf au BEM et une vingtaine au baccalauréat ont défilé tour à tour, sur l’estrade, sous les applaudissements et les youyous des femmes. Par ailleurs, le village voisin de Ouaghzen avait concocté, la veille, un programme d’activités pour marquer la réussite sans faille de tous ses candidats aux différents examens.