Comme pour la plupart des autres fruits, cette année la nature a été également clémente avec les figues de Barbarie.

Le centre-ville de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, en est inondé depuis une quinzaine de jours. Chaque matin, de jeunes garçons arrivent avec des caisses ou même des boîtes en carton qu’ils alignent sur le trottoir. Vendues à leur apparition à plus de dix dinars pièce, les figues de Barbarie ont vite baissé de prix. Ce qui dénote l’abondance du fruit dans les champs. De quinze pièces pour 200 DA, les vendeurs viennent de revoir leurs prix à la baisse.

Ainsi, pour la même somme, le client peut repartir avec 35 pièces. Pour le moment, les figues de Barbarie de la région de Aïn El Hammam ne sont pas suffisamment mûres pour venir concurrencer celles de Boubhir, plus précoces. Les prix pourraient alors chuter au grand bonheur des amateurs de ce fruit sucré et charnu. Les talus de la région regorgent de cactus, d’où pendent de grosses grappes de ce fruit que les propriétaires cueillent pour les manger ou les offrir, mais pas pour la vente. Par ailleurs, les figues fraîches qui viennent tout juste de commencer à mûrir, arrivent sur le marché à 300 DA le kilogramme. Ces dernières années, ce fruit si cher aux Kabyles a pris sa place sur les étals des marchands, alors qu’auparavant, il ne se vendait pas. «C’est le manque de figueraies, dévastées par les incendies et le manque d’entretien qui ont conduit à cette situation. Les anciens sont fatigués et les jeunes fuient les champs. Ils ne travaillent pas les figuiers, mais ils aiment manger leurs fruits», explique un paysan. Pourtant, les figuiers entretenus présagent d’une bonne récolte malgré la chaleur de cet été.