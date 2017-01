Aïn El Hammam : Lent retour à la vie normale

Réagissez

Inactive pendant une dizaine de jours suite aux chutes de neige, la population de Aïn El Hammam reprend peu à peu la vie normale.

La crainte d’une rupture de stocks de produits alimentaires est évacuée.

L’approvisionnement des commerces n’est pas rompu. Des paysans dont les propriétés se trouvent dans la vallée ont repris timidement la cueillette des olives, les autres attendent la fonte du manteau neigeux épais et tenace. «Il est très difficile de passer même à pied par certains endroits», confie un paysan. L’autre conséquence de la neige, et non des moindres, est la paralysie du bâtiment. Les maçons ne reprendront le travail qu’après le retour du soleil. Les élèves ont rejoint, dimanche, les bancs de l’école, après avoir raté toute une semaine. Les administrations aussi.