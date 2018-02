Réagissez

Comme l’année dernière, la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, se prépare à accueillir la cinquième édition du semi-marathon féminin national qui se déroulera le 2 mars prochain, à l’occasion des festivités de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Forts de l’expérience acquise lors des quatre éditions précédentes, les organisateurs sont dès maintenant à pied d’œuvre pour assurer un bon déroulement de l’événement qui drainera des athlètes de toutes les wilayas du pays.

L’auberge de jeunesse, initiatrice de la course en collaboration avec la DJS de Tizi Ouzou et l’APC, accueillera les concurrentes qu’elle hébergera sur place dès le 1er mars. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes au niveau de cette structure et de la DJS de Tizi Ouzou.

Le parcours qui semble avoir donné satisfaction lors des éditions précédentes a été maintenu. Ainsi, les athlètes prendront le départ d’Iferhounène pour arriver à Aïn El Hammam après avoir parcouru 10 km.

Elles auront, auparavant, traversé le chef-lieu d’Ath Bouyoucef, Tazrouts et Tiferdoud. Durant leur séjour, les athlètes auront à se délecter du merveilleux panorama offert en cette saison par le Djurdjura enneigé.