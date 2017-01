Réagissez

Le projet de voie rapide reliant Aïn El Hammam à Draâ El Mizan, pour déboucher sur l’autoroute Est-Ouest, est encore au niveau des intentions.

Pour limiter les désagréments auxquels font face les automobilistes des régions montagneuses et qui veulent gagner rapidement les autres wilayas, ce projet de voie rapide a été élaboré et étudié il y a quelques années. Accueilli avec bonheur par la population, ce projet ne voit pas encore de réalisation. Lors de leurs visites successives à Tizi Ouzou, le chef du gouvernement et plusieurs ministres ont réitéré la viabilité de cette voie, qui devrait désenclaver, outre Aïn El Hammam, tous ses environs. Même si du côté des autorités on ne cesse de répéter que le projet n’est pas annulé mais seulement reporté, les citoyens sont sceptiques. «Plus personne ne semble au courant des suites qui lui sont réservées.

En tout cas, pour le moment, il ne semble pas d’actualité. Pourtant, l’an dernier, des sources au fait de la question nous avaient déclaré que l’étude du tracé était finalisée et qu’il ne restait plus que des détails pour entamer la procédure qui allait déboucher sur le début des travaux», affirme un cadre de l’administration locale. Pourtant, l’importance d’une telle route devant désenclaver définitivement la région de Aïn El Hammam n’est plus à démontrer. Pour accéder à l’autoroute, ou même à une route nationale, les automobilistes doivent parcourir au moins une cinquantaine de kilomètres sur des routes étroites et parsemées de virages dangereux. Près de deux heures de temps sont nécessaires pour quitter la région.

Notons que parallèlement au projet de Draâ El Mizan, une déviation de la ville, avec une sortie vers la route de Tamda, a été également évoquée il y a quelques années. Mais au point où vont les choses, la route de l’ex-Fort national ou de Mekla demeureront longtemps les seules issues pour les habitants des communes de Aïn El Hammam, Iferhounene et les autres régions de montagne.