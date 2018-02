Réagissez

Le projet de voie express, sur 60 km, devant relier la localité de Draâ El Mizan à Aïn El Hammam demeure encore à l’étude.

Une partie de cette étude ayant concerné les quarante premiers kilomètres de la voie est achevée, selon Smaïl Rabehi, directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya. Le responsable ajoute que le reste de l’étude est toujours en cours de réalisation et devra être finalisé très prochainement.

La réalisation de cette route dépendra cependant de l’existence du financement nécessaire. Le projet d’une voie rapide entre ces deux communes a été annoncé il y a plusieurs années mais il tarde à être concrétisé. Cette route est pourtant synonyme d’un désenclavement de toutes les localités de haute montagne.

La population d’Aïn El Hemmam, mais aussi celle des Ouacifs et d’Iferhounène, entre autres communes enclavées, y voient un gain de temps et un moyen d’éviter le long cheminement à travers des routes souvent sinueuses avant d’arriver à Tizi Ouzou. Elle permettra aussi d’atteindre les autres wilayas du pays, notamment grâce à un autre projet actuellement en réalisation, à savoir la pénétrante autoroutière prévue sur 48 km entre Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou) et Djebahia (Bouira).