Aïn El Hammam : Le capnode menace les cerisaies

La période de traitement des arbres fruitiers contre le capnode, tel que préconisé par les connaisseurs, doit débuter cette semaine. La dernière semaine du mois de mai doit, en effet, être mise à profit pour un premier traitement chimique de l’ensemble des arbres fruitiers à noyaux (cerisiers, amandiers, pruniers, noyers, etc.), prisés par cet insecte ravageur qui décime chaque année une grande partie des cerisaies de la région de Aïn El Hammam.Répandu sur tout le pourtour méditerranéen, le capnode ne cesse de faire des ravages dans l’arboriculture en Haute Kabylie. Ce coléoptère est principalement responsable des dégâts enregistrés dans les cerisaies de la région. Même si certains paysans ignorent l’origine du mal qui frappe leurs arbres, les cerisiers particulièrement, ceux qui ont conscience de sa capacité de nuisance sont désemparés.

Très résistant, le coléoptère, qui se déplace rapidement, a réduit à néant de nombreuses cerisaies. Mus par le désir de sauver leur bien, les arboriculteurs ne ménagent pas leurs efforts pour en venir à bout. Le traitement chimique le plus efficace revient cher aux paysans, qui doivent débourser plus de 3000 DA par litre d’un produit qui peut suffire à traiter quelques arbres seulement, puisqu’après la dernière semaine de mai, il faut réitérer l’opération au début du mois de juillet.

Le nettoyage des alentours des arbres et leur arrosage fréquent peut également éloigner ce coléoptère, qui craint l’humidité, car elle entrave son développement. Une aide de l’Etat pour lutter de façon systématique contre cet insecte ravageur est vivement souhaitée si l’on veut continuer à voir le fruit rouge sur le marché.