Aïn El Hammam : La SDC de nouveau fermée

Les villageois des villages d’Aït Haroun, Aït Bali, Bougtoul, Tagmout, Ighil Hfadh, et Tafraout ont fermé les deux agences de la SDC de la ville de Aïn El Hammam pour «dénoncer la lenteur des travaux de gaz».

Mardi dernier, suite à un appel de la coordination des villages concernés, un regroupement s’est tenu devant l’agence de gaz et d’électricité. Des engagements quant au renforcement du chantier en moyens matériels et humains avaient pourtant été pris dernièrement. Or, selon les villageois, «aucun changement n’a été enregistré depuis la reprise des travaux par l’entreprise, qui a reporté aux calendes grecques l’arrivée du gaz dans nos foyers»,, déplore un protestataire.