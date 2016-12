Aïn El Hammam : La récolte bat son plein

Réagissez

L’empressement des paysans à se rendre quotidiennement dans leur champ est dicté par le long et harassant travail qui les attend durant les prochains mois. Chargées de fruits, les branches des arbres penchent jusqu’à presque toucher le sol.

La récolte de cette année est, à n’en pas douter, très importante. Au niveau des pressoirs, les sacs d’olives qui arrivent des champs par dizaines s’entassent en attendant de passer sous les meules. Chaque soir, de retour des champs, les paysans viennent y déposer leur récolte du jour avant de rentrer.

«Nous en avons jusqu’au mois de mars», nous confie un propriétaire d’une importante oliveraie. Pour terminer la récolte, il fait appel à «tous les bras disponibles à la maison», comme tous les agriculteurs d’ailleurs. Si, durant les jours ouvrables la récolte est dévolue aux sans-emploi, durant les week-ends, c’est en famille, avec femme et enfants, que les propriétaires d’oliveraies se rendent dans les champs. De bonne heure, les routes y menant, calmes et désertées durant la majeure partie de l’année, reprennent leur animation des grands jours. Certains y vont en véhicule tout-terrain, alors que d’autres, moins nantis, se contentent de l’inévitable baudet, plus indiqué, de toute façon, pour les chemins escarpés.

Entamée depuis plus d’un mois, la récolte des olives est partie pour durer, si l’on se réfère aux arbres toujours chargés. Elle sera longue et ardue, certes. Mais l’huile n’en sera que plus délicieuse. Quant à ceux qui envisagent d’en vendre, ils se réjouissent dès maintenant des bénéfices qu’ils en tireront, à 600 DA le litre, en ce moment. Pour obtenir un produit de bonne qualité, non acide, les responsables d’huileries exhortent les paysans à cueillir leurs olives rapidement, au moment où elles sont violettes.