Les commerçants de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, se demandent si l’antenne du Centre national du registre du commerce (CNRC) ouvrira ses portes un jour dans la localité.

Plus d’une année après l’aménagement des locaux à coups de centaines de millions, les portes de la structure, qui devaient logiquement s’ouvrir pour accueillir les commerçants, demeurent désespérément closes. «Elles viennent d’être fermées définitivement», nous informent les concernés. Jusqu’à un passé récent, les agents qui y étaient affectés se relayaient chaque jour au guichet pour assurer une sorte de permanence, dans un local attenant à un hall, que le CNRC partage avec le service des impôts. «C’est plutôt un guichet de renseignements. On ne peut ni déposer un dossier ni retirer les documents dont nous avons besoin», commente un commerçant, qui vient d’apprendre que le personnel est parti sans crier gare. De toute façon, les usagers ne pouvaient prétendre à aucun autre service que d’être orientés vers le bureau de Tizi Ouzou. Un déplacement qu’ils ont espéré éviter, vu les difficultés qu’ils y ont toujours rencontrées. Personne n’arrive à comprendre la décision des responsables du CNRC, qui, après avoir terminé l’aménagement de l’antenne et formé le personnel qui y est affecté, décident finalement de sa délocalisation. Mieux encore, avant cette décision que réprouve la population, les bureaux ont été équipés en matériel et les employés n’attendaient que le feu vert pour démarrer.

Notons que la direction a tenté à deux reprises de déménager le matériel vers Alger, mais sans succès. En effet, les commerçants de l’ex-Michelet, frustrés, s’y sont opposés, pensant forcer la main aux responsables. Les camions et les agents chargés du déménagement ont dû s’en retourner bredouilles. Cette fois, force est de reconnaître que le CNRC n’ouvrira pas d’antenne à

Aïn El Hammam.