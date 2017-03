Aïn El Hammam : L’école de Tillilit fermée par les parents d’élèves

Réagissez

L’école primaire du village Tillilit, dans la commune de Aïn El Hammam, à 50 km au sud-est de Tizi Ouzou, est fermée depuis dimanche dernier.

Les 131 élèves qui fréquentent l’établissement sont retenus à la maison par leurs parents pour dénoncer «la mauvaise gestion du directeur, ainsi que son arrogance envers nous. Nous demandons tout simplement son départ», tonne un parent d’élève. Alors que les enfants sont restés à la maison depuis une semaine, leurs parents multiplient les réunions «pour décider des actions à entreprendre. Ce chef d’établissement ne reconnaît pas notre association et ne nous porte aucune considération», ajoute, notre interlocuteur. Les membres de l’association réitèrent leur disposition à apporter leur contribution pour un meilleur fonctionnement de l’école. Le secrétaire général de la direction de l’éducation, qui s’est rendu à Tillilit, a promis de contacter l’association des parents d’élèves dans un délai de 72 heures, pour leur faire part de sa décision, a-t-on indiqué. Jusqu’à la fin de la semaine dernière, la situation était encore bloquée. Ce bras de fer qui semble s’instaurer entre les habitants des quatre villages des Ath Amer Oussaïd et le responsable de l’établissement aura certainement des répercussions sur la scolarité des élèves. Les compositions n’ont pas encore débuté et les vacances de printemps c’est pour bientôt.