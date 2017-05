Réagissez

L’Association pour la promotion de l’agriculture de montagne (APAM) ayant son siège à Aïn El Hammam, à 50 kilomètres de Tizi Ouzou, a axé ces derniers temps son activité sur la formation des agriculteurs dans la plupart des filières agricoles.

Les arboriculteurs, les cyniculteurs (éleveurs de lapins), les éleveurs de bovins, etc., ont, à tour de rôle, bénéficié de journées de formations guidées par des spécialistes. La semaine dernière, c’était au tour des aviculteurs de venir écouter les conseils et recommandations de Mme Kernouf, enseignante à l’Itmas (Institut de technologie et moyens agricoles) de Boukhalfa.

Le thème du jour, «Technique et conduite intensive d’un élevage de poulet de chair», a attiré une trentaine d’aviculteurs avides de rentabiliser leur activité. Ce qui s’est fait ressentir par les nombreuses questions adressées à la conférencière. La construction d’un hangar aéré, lumineux et chauffé convenablement, comme première étape, a été longuement discutée entre les différents intervenants et la conférencière.

Bien qu’anciens dans la profession, la plupart d’entre eux ignoraient «comment choisir les poussins». La durée de l’élevage avant la vente a suscité également l’intérêt des présents. Ainsi, selon la formatrice, «pour qu’il soit savoureux, un poulet doit dépasser deux kilos et demi et être nourri pendant au moins 56 jours même si certains éleveurs mettent en vente leur produit dès qu’ils atteignent 45 jours».

L’urgence d’un CET

Les fermetures des décharges publiques dans les communes d’Aït Yahia et de Aïn El Hammam ont mis dans l’embarras les APC concernées qui ne savent plus comment gérer cet épineux problème. Ne possédant pas de terrain pour palier, ne serait-ce que temporairement, à cette défection inattendue, les communes se voient dans l’obligation de solliciter auprès des communes qui disposent de décharges, l’autorisation d’y déverser quelques camions de déchets issus de la ville et sa périphérie.

Du coup, si le chef-lieu est toujours nettoyé et les ordures enlevées, la collecte au niveau des villages demeure en suspens. Ainsi, les anciens dépotoirs éradiqués depuis plusieurs années viennent de réapparaître. Les habitants de certains quartiers isolés, ne possédant pas de voiture pour évacuer les ordures se débrouillent comme ils le peuvent.

Mais ce n’est plus une surprise si l’on voit des sachets pleins de déchets jetés dans les fossés. Les APC sont dans l’embarras. Tout le travail effectué pour assainir le cadre de vie des citoyens s’avère un coup d’épée dans l’eau. Les dépenses effectuées en vue d’acquérir du matériel, tels les camions de collecte qui demeurent garés au niveau des parcs, semblent inutiles. Une solution consistant en la construction d’un CET ou une décharge contrôlée, loin des zones habitées, ne se profile pas encore à l’horizon.