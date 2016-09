Aïn El Hammam : Dynamique d’hygiène dans les villages

Réagissez

Cette année semble celle de «la protection de l’environnement» à Aïn El Hammam, à 50 km au sud-est de Tizi Ouzou.

Des échos faisant état de volontariats dédiés au nettoyage, organisés au niveau des villages, nous parviennent chaque semaine des quatre coins de la commune. Vendredi dernier, au village de Taourirt Menguellet, une vingtaine de jeunes, révoltés par la dégradation de leur cadre de vie, ont décidé d’éradiquer les ordures qui «arrivent jusqu’aux portes». Un camion benne, mis à la disposition des volontaires par un jeune entrepreneur, achemine les détritus récoltés vers la décharge communale. Toute sorte d’objets sont retirés des encoignures envahies par les ronces et les herbes folles.

A midi, les volontaires sont rentrés chez eux après avoir fait place nette au village. «Le week-end passé, nous avons nettoyé Thajmaath (la place du village) et le stade où il a fallu une vingtaine de voyages au tracteur pour évacuer les ordures vers la décharge communale», nous apprend Arezki, un jeune étudiant. Pour éviter qu’une telle situation se reproduise, les jeunes, épaulés par quelques anciens, prévoient de se constituer en comité de village.

Ils ont déjà tracé un plan d’action qui redonnera à leur agglomération, dont ils sont si fiers, son lustre d’antan. Notons qu’il y a deux semaines, les adhérents de l’association de Tamjout, voisin de Taourirt, ont procédé au nettoyage des ruelles et des abords immédiats de leur village. Une semaine plus tard, ces volontaires se sont déplacés sur près de deux kilomètres pour une opération similaire qui a ciblé, cette fois, la devanture de l’hôpital sur plus de 100 mètres. Cette prise de conscience, qui semble atteindre de nombreuses localités, est annonciatrice d’un environnement dénué de toute pollution.