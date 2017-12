Aïn El Hammam : Des travaux entravés par les intempéries

Réagissez

Les intempéries qui sévissent ces derniers jours ne semblent pas faire le bonheur de tous les villageois.

Les agriculteurs, qui accueillent avec satisfaction les neiges et les pluies qu’on dit salvatrices pour le sol, sont contrariés par la persistance du mauvais temps qui les empêche de terminer les travaux de débroussaillage et surtout de ramassage des olives. A Aïn El Hammam, les travaux de construction dans le bâtiment sont à l’arrêt. Il en est ainsi du bitumage de plusieurs routes. Ainsi, le revêtement de la route de Tamejout, entamé il y a plus d’un mois, est suspendu quelques jours seulement après avoir été entamé.

Le décapage de l’ancienne chaussée est devenu un réceptacle d’eau de pluie et de boue, devenant ainsi une entrave à la circulation automobile. Même les piétons n’arrivent qu’avec grand-peine à franchir certains endroits. Des désagréments dont les villageois auraient pu se passer en cette période de pluies.

Du coup, la satisfaction manifestée par la population au début des travaux laisse place à l’amertume. D’aucuns regrettent qu’on n’ait pas reporté l’opération à une date ultérieure. Notons que le revêtement programmé devait s’effectuer sur 2700 mètres linéaires, allant du village de Tamjout à la RN71. D’autres opérations du même genre, telles le goudronnage de la route d’Aït Sidi Saïd, demeurent en suspens.