Aïn El Hammam : Dernière fête avant la reprise des cours

La salle de spectacles du centre culturel Matoub Lounes de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, a été prise d’assaut mercredi dernier par les élèves en vacances. Le programme concocté par la maison de la culture de Tizi Ouzou avait de quoi ravir les enfants, à l’honneur pour une fois, qui ne voulaient rien rater des séances de magie, de clowns et de théâtre pour enfants. Bien avant quatorze heures, à l’heure d’ouverture de la salle obscure, les parents, plus que les enfants, se bousculaient pour obtenir des places à leur progéniture et à eux-mêmes, qui n’ont pas souvent l’occasion de se distraire. Les responsables de la salle, qui ne compte que trois cents places, étaient débordés par cette marée humaine qui encombrait les abords du centre culturel.

Il fallait remplir les allées pour contenter tous les demandeurs. «Plus que les enfants, ce sont surtout les parents qui étaient difficiles à raisonner. La plupart des petits étaient accompagnés d’adultes qui semblaient, eux aussi, apprécier les représentations qui étaient pourtant proposées aux enfants», nous dit un employé. Plus de quatre cents personnes ont assisté aux différentes représentations théâtrales, telles La cigale et la fourmi et Loundja, de l’Association culturelle d’Ibtouren, ou encore Le petit chaperon rouge, exécuté par Ithrane, de Draâ Ben Khedda.

Ouvert récemment, le centre culturel Matoub Lounès, comme pour rattraper des années de disette, se distingue régulièrement par des spectacles pour adultes et enfants. Pour le moment, aucun responsable n’y est affecté. La structure continue d’être administrée par la maison de la culture de Tizi Ouzou.