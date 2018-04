Aïn El Hammam : Dénouement à l’APC

Réagissez

Il a fallu attendre cinq mois pour que l’APC de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, installe enfin son exécutif.

Lyazid Ould Taleb, président élu avec une majorité relative, avait tenté vainement, à plusieurs reprises, d’intégrer ses opposants qui avaient fait bloc commun pour exiger des postes de vice-présidents. Forts de onze sièges (sept du FFS et deux du RCD) les élus de l’opposition tenaient à leurs propositions, refusant le vote du budget communal qui allait bloquer le salaire des employés de la commune et la fermeture des cantines scolaires, faute d’approvisionnement, entre autres. Suite aux bons offices de certaines personnalités et à l’intervention du wali de Tizi Ouzou, la raison a finalement prévalu «dans l’intérêt de la commune», nous dit le P/APC élu sur la liste du MPA (Mouvement populaire algérien). Ainsi, le FFS et le RCD sont gratifiés de trois vice-présidences et de deux présidences de commissions, alors que le MPA bénéficie d’une seule vice-présidence, de deux présidences de commissions et de deux délégations au niveau des villages.

Rappelons que l’APC de Aïn El Hammam compte 19 sièges répartis entre le MPA, le FFS et le RCD élus aux dernières élections municipales avec, respectivement huit, sept et quatre sièges. Il était temps que les choses rentrent dans l’ordre, car la population commençait à montrer des signes d’impatience. Touchés par la fermeture des cantines scolaires, les villageois s’apprêtaient à se rencontrer en vue de mener des actions de rue pour protester contre le blocage de leur mairie. Ce qui n’est plus indispensable.