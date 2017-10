Aïn El Hammam : De nombreux foyers attendent l’électricité

Réagissez

Plus d’une trentaine d’habitations situées à la périphérie du village d’Aït Aïlem, un village relevant de la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, attendent d’être reliées au réseau électrique depuis plusieurs années.

Leurs propriétaires, issus du hameau en question, ont quitté les maisons de leurs ancêtres, devenues exiguës, pour s’installer dans le champ familial et avoir, de ce fait, plus d’espace de vie. Cependant, si les conduites d’alimentation d’eau potable et le réseau de gaz naturel sont passées près de ces maisons, les poteaux électriques sont concentrés au niveau du village.

Les demandes adressées aux autorités n’ont pas eu l’écho escompté pour le moment. Le quartier jouxtant la RN71, menant vers Beni Yenni, semble oublié des différents projets d’extension du réseau électrique octroyés à la région. Lorsque des travaux avaient été entrepris en amont dans un village voisin, il y a moins d’une année, les habitants pensaient que leur tour était venu.

Mais leur déception fut grande lorsqu’ils virent les ouvriers partir après avoir terminé un tronçon. N’en pouvant plus d’attendre et d’écrire à tous les services concernés (Sonelgaz, APC, wilaya), ils décident de relancer les demandes d’extension du réseau vers le groupe de maisons encore dans le noir. «Si la situation perdure, nous serons dans l’obligation de faire entendre notre voix d’une autre manière. Des sit-in devant la SDC d’Oued Aïssi ne sont pas à exclure», disent les concernés.