Aïn El Hammam : Collecte de fonds pour un malade

Il est devenu de plus en plus courant que des malades sans moyens financiers recourent à la générosité des citoyens pour faire face aux frais médicaux, souvent élevés. Le cas d’Arab Aït Saâdi, un quadragénaire de Tillilit, un village de la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres de Tizi Ouzou, en est un exemple typique. Hémodialysé depuis plus de dix ans et traînant des problèmes cardiaques, il s’est résigné à son sort. Mais, c’était compter sans l’esprit de solidarité qui anime les villageois, ses amis et voisins qui se sont mobilsés pour lui venir en aide.

Réunis en assemblée du village, ils ont pris la décision de recueillir des fonds auprès de bienfaiteurs de toute la wilaya de Tizi Ouzou. Mobilisés, les jeunes du village ont déjà entamé les sorties pour aller de village en village, de ville en ville et dans tous les endroits susceptibles de drainer des donateurs.

«Rien ne nous empêchera de réaliser notre action. Ni l’éloignement ni la chaleur. Nous n’arrêterons la collecte qu’une fois la somme nécessaire à la prise en charge à l’étranger d’Arab réunie. A ce titre, le concours de la presse n’est pas négligeable», dit un jeune volontaire. Des groupes de jeunes des villages voisins se sont joints à eux ces derniers jours pour les aider dans leur tâche