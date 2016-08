Aïn El Hammam : Clôture des Journées théâtrales

Réagissez

Les Journées théâtrales Boubekeur Makhoukh, dont la cinquième édition est organisée par l’association Tafat de Tifilkout, dans la commune d’Illilten, vient de se terminer après quatre jours d’intenses activités théâtrales. Dédiée au dramaturge Mohia, cette édition a satisfait les organisateurs autant que les hôtes de ce village. Vendredi dernier, jour de clôture de la manifestation, Tifilkout a connu une bonne ambiance.

Durant la journée, les visiteurs se sont contentés des expositions de dessins et de costumes utilisés lors de représentations théâtrales, et en soirée, le théâtre a cédé la place à la chanson avec un gala artistique qui a drainé la grande foule. Faute de salle de spectacles, les organisateurs se sont rabattus sur la cour de l’école, où une scène de fortune a été dressée depuis le début de la manifestation. Malek Bachi, Ouazib Mohand Ameziane, L’Hasnaoui Amechtouh, Dahmane Oubelaid, Kaci Abderrahmane, Malek Kezoui se sont, tour à tour, présentés devant leurs fans jusqu’à une heure tardive de la nuit, pour faire vibrer tout Tifilkout. Les journées théâtrales ont été, selon les spectateurs, une réussite, malgré la jeunesse et le manque d’expérience des organisateurs de l’association Tafat, qui a réussi à ressusciter les Journées théâtrales Boubekeur Makhoukh, après une absence qui aura duré plusieurs années par manque de moyens. La volonté de ces jeunes villageois mérite d’être récompensée, ne serait-ce que par une aide de l’Etat pour la promotion du théâtre dans ce village qui compte de nombreux artistes.