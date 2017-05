Aïn El Hammam : Baqalem veut sortir de l’isolement

Réagissez

Situé à trois kilomètres du chef-lieu communal de Aïn El Hammam, Baqalem ne dispose d’aucune commodité devant offrir un cadre de vie acceptable à ses habitants.

Certains l’appellent toujours Ouaghzen, du nom du village voisin dont l’école a été construite sur les lieux il y a plus d’un siècle. Ce n’est que depuis peu que les autorités reconnaissent à ce petit ensemble d’habitations le statut de village afin de le faire bénéficier des avantages accordés aux autres agglomérations de la commune. Ses habitants se sont toujours plaints de manquer du minimum pouvant agrémenter leur quotidien morose. L’école primaire, le centre de formation professionnelle, ouvert récemment, et la petite épicerie du coin ne sont pas suffisants pour aider les centaines d’habitants qui vivent dans le bourg à y demeurer, ne serait-ce qu’une journée. Ils sont contraints d’effectuer la navette entre Baqalem et le chef-lieu communal. Pourtant, ce lieu-dit offre de nombreuses possibilités de construction. En matière d’infrastructures sportives, les jeunes n’ont que la rue ou les ruines de l’ancien CEM, dont la cour de récréation est jonchée de débris de toutes sortes. Cet espace, s’il venait à être récupéré, pourrait accueillir des équipements collectifs. Une annexe de la mairie, dont pourraient profiter les habitants des villages environnants, ou une agence postale, seraient indiquées pour commencer à sortir cette partie de la commune de son isolement. Par ailleurs, l’aménagement de certains locaux désaffectés au niveau de l’ancien CEM, pour en faire un foyer de jeunes, serait d’un grand apport pour la population locale.