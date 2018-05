Aïn El Hammam : Ambiance Ramadhan au chef-lieu

Réagissez

La ville de Aïn El Hammam, désertée dans la matinée par les citoyens qui profitent des nouveaux horaires de travail pour gagner un peu plus de sommeil, ne commence à vivre qu’en début d’après-midi.

Elle est subitement prise d’assaut par un flux de véhicules provenant des villages et des communes environnants. Les fourgons de transport, comme les voitures particulières, déversent des flots ininterrompus de citoyens qui viennent faire leurs emplettes, comme toujours, au niveau de ce chef-lieu de daïra, plaque tournante de toute la Haute Kabylie.

Les trottoirs, étroits et déjà encombrés avant le mois de jeûne, n’arrivent pas à juguler ce flux de personnes qui «butinent» d’une boutique à l’autre. On trouve difficilement un passage vers les magasins d’alimentation générale, pris d’assaut, eux aussi, par les clients, qui n’arrêtent pas d’acheter. Les bras chargés de victuailles et autres aliments qui garniront la table du f’tour, ils n’ont d’autre choix que d’essayer de se faufiler entre les voitures qu’ils obligent à ralentir, créant de ce fait un effet accordéon. Certains clients ne se gênent nullement de s’arrêter pour entrer dans un magasin, quitte à obstruer la voie et susciter la colère de leurs poursuivants.

L’embouteillage commence dès la cité Akkar, à près d’un kilomètre du centre-ville. Pare-choc contre pare-choc, les véhicules s’arrêtent plus souvent qu’ils ne roulent, à petite vitesse d’ailleurs. Ce n’est qu’à l’approche du ftour qu’une autre course s’engage. On quitte la ville vers les agglomérations alentour, à grande vitesse, sans se soucier des passants ni des véhicules venant en sens inverse.

La ville redevient alors calme. Mais ce n’est que partie remise. Après avoir pris rapidement le ftour, les habitués des jeux de cartes, de dominos ou de loto reprennent vite leur course vers les cafés maures. La rue renoue alors avec son engorgement jusque vers 23h, où les veilleurs prennent le chemin du retour.