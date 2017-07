Aïn El Hammam : Accès difficile à Aït Sidi Saïd

Réagissez

La piste menant au petit hameau d’Aït Sidi Saïd, situé au sud de la ville de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, vient enfin de connaître l’aménagement que ses habitants attendaient depuis plus d’une décennie.

Il y a quelques jours, en effet, une entreprise a été chargée de recouvrir la chaussée en béton bitumineux (BB) sur une distance de 900 mètres, en attendant que la partie restante, de plus d’un kilomètre, à la charge de l’APC de Aïn El Hammam, soit réalisée à son tour. Les usagers risquent cependant d’attendre, vu que les travaux de goudronnage ne peuvent être entamés qu’après la réalisation d’un réseau d’assainissement en projet, et devant longer ce chemin, signale-t-on. Au centre ville, à une centaine de mètres de la station de fourgons desservant Tizi Ouzou, des travaux de revêtement sont également en cours sur le chemin d’accès à la cité des Fonctionnaires. Cette ruelle sans issue, desservant également la crèche communale, était difficilement praticable aux véhicules des habitants et des enseignants. Le revêtement de ce chemin est en projet depuis plus de deux ans, un ODS (ordre de service) aurait même été signé depuis longtemps.