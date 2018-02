Réagissez

Alors que la wilaya de Tizi Ouzou enregistre 25 000 demandes d’aide à l’habitat, certaines communes, ayant bénéficié d’importants quotas depuis novembre 2016, ne les ont pas distribués et n’ont remis à la direction du logement aucun dossier et aucune liste.

A ce sujet, le directeur du logement est catégorique : «Les communes de Fréha, Timizart, Aït Yahia Moussa et Aït Aïssa Mimoune ont reçu des quotas depuis novembre 2016. A ce jour, aucune liste et aucun dossier ne nous a été transmis. Une situation qui nous bloque et qui pénalise toute la wilaya.» Le directeur lance un appel auxdites communes afin de «procéder rapidement à la répartition des quotas et à fournir les listes des bénéficiaires et leurs dossiers dans les meilleurs délais», précisant que «ces communes ne bénéficieront pas de nouveaux quotas».