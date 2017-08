Réagissez

L’inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tizi Ouzou a procédé à l’ouverture de 21 marchés hebdomadaires pour la vente de moutons en prévision de l’Aïd El Adha.

Selon Hachimi Karim Kaddour, inspecteur vétérinaire de la wilaya, un arrêté a été signé par le wali pour l’ouverture de ces espaces prévue jusqu’à la veille de l’Aïd. «Ces marchés hebdomadaires sont implantés au niveau de toutes les daïras et un vétérinaire a été désigné dans chaque espace afin de veiller sur l’état sanitaire des bêtes proposées à la vente», dira-t-il, soulignant la mobilisation à cette occasion des 65 vétérinaires que compte la wilaya. Un point de vente d’appoint de moutons a aussi été désigné par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche au niveau de la commune de Tadmaït, à une quinzaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de Tizi Ouzou, ajoute le même responsable, qui explique que «ce site permettra la vérification de l’état sanitaire des ovins issus d’autres régions du pays avant leur entrée dans la wilaya de Tizi Ouzou».

L’inspection vétérinaire a aussi mis en place un dispositif spécial pour la journée de l’Aïd El Adha, prévue pour rappel en début septembre. Une vingtaine d’abattoirs seront ouverts à travers la wilaya «avec toutes les commodités nécessaires, en plus de la présence sur place d’un vétérinaire pour le contrôle des carcasses après abattage», affirme M. Kaddour. Il ajoute que cinq brigades mobiles sillonneront le chef-lieu de wilaya le jour de la fête afin d’intervenir auprès des citoyens. «Nous avons aussi prévu des permanences au niveau des subdivisions», soutient-il. Hachimi Karim Kaddour rappelle à l’occasion la nécessité de prendre les mesures nécessaires en cas de présence de kystes hydatiques dans le mouton.

Il souligne que l’inspection a lancé une campagne de sensibilisation des citoyens avec des affichages et dépliants pour expliquer les dangers de ces kystes et orienter vers les mesures à prendre dans pareils cas.