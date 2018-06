Agouni Gueghrane (Tizi Ouzou) : Une famille en danger

Réagissez

Une vieille femme et ses deux filles du village Aït Ighil (commune d’Agouni Gueghrane, daïra de Ouadhias) vivent en permanence sous la menace de l’écroulement de leur maison. Feroudja Nebri rappelle dans un écrit : «Ma situation est dramatique. J’ai sollicité les autorités locales, le P/APC et le chef de daïra, le P/APW et le wali pour prendre en charge mon problème, mais en vain.»

Sa fille Samia, qui fait des démarches pour bénéficier d’un logement décent pour la famille, dénonce «le mépris des responsables locaux». Le risque d’effondrement de la masure est bien réel. Le service technique de la commune a dressé un constat le mois d’octobre dernier sur l’état de la maison. Les techniciens de la commune relèvent dans un procès-verbal, entre autres, «des fissures dans les murs et des infiltrations d’eaux pluviales qui risquent de causer l’effondrement de la maison». Un huissier de justice fait un rapport similaire : un danger constant plane sur la famille.

Samia Nebri, lasse d’essuyer des refus des responsables, lâche : «Tout le monde reconnaît que notre habitation est dans la case rouge. Nous devons être évacués, ou attend-on qu’on soit ensevelies sous les décombres pour venir s’occuper de nous ? Ce qui fait encore plus mal, c’est le mépris des responsables de la commune d’Agouni Guerghrane, qui me chassent de leur bureau à chaque fois que je vais renouveler ma demande de logement et leur rappeler notre cauchemar.» Feroudja Nebri, outre son âge avancé, présente un handicap physique. Elle perçoit une pension de 8000 DA. Sa demande d’un logement social remonte à 2014, année durant laquelle la maison a commencé à présenter un danger de mort.