Agouni Gueghrane : La décharge contrôlée non opérationnelle

La commune d’Agouni Gueghrane, relevant de la daïra des Ouadhias, a bénéficié depuis de nombreuses années d’un projet portant réalisation d’une décharge contrôlée. Le projet a été réceptionné depuis plus d’une année par la direction de l’environnement, mais sa mise en service n’est pas encore à l’ordre du jour. La directrice de l’environnement, que nous avons interrogée à ce sujet, dira que la mise en service est retardée par l’indisponibilité des équipements. «Le fournisseur retenu pour son équipement a présenté un matériel autre que celui exigé dans le cahier des charges. Nous n’avons pas d’autre solution que de résilier le contrat», dira-t-elle. A signaler que la commune d’Agouni Gueghrane compte de nombreuses décharges sauvages et de nombreux points de chute des ordures ménagères.

La décharge sise à l’entrée du chef-lieu communal et à proximité de deux établissements scolaires illustre l’état de dégradation de l’environnement dans cette belle région de la wilaya. «Une décharge contrôlée a été réalisée à coups de millions de dinars, mais sa mise en service est repoussée aux calendes grecques. Le chef-lieu et les villages sont envahis par les déchets. Les responsables concernés sont appelés à faire le nécessaire pour débloquer la situation», diront plusieurs habitants de la localité.