Réagissez

C’est à la maison de jeunes du village Taboudoucht, dans la commune d’Aghribs, à 45 km au nord-est de Tizi Ouzou, qu’un groupe de médecins spécialistes faisant partie de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger (ADWA), dont des jeunes étudiants du club scientifique de la faculté de médecine de l’université d’Alger, dénommé Medsa Al-Djazaïr, a animé, vendredi dernier, une rencontre de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle. Au cours de cette journée, organisée par l’Association culturelle du village, en collaboration avec l’APC d’Aghribs, deux nouveaux cas de diabète de niveau 2 ont été détectés sur deux sexagénaires lors des tests effectués par ce collectif.

Plusieurs dizaines de femmes et d’hommes, dont des «jeunes» atteints de cette maladie chronique, sont venus assister à une conférence présentée par des médecins de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger, ainsi que par une diététicienne et éducatrice en la matière, ont reçu des informations nécessaires quant au mode de leur nourriture quotidienne, sur les méthodes de surveillance de leur diabète, ainsi que des orientations relatives à leur automédication. Un important lot d’appareils de tests et de surveillance de ces maladies a été remis par l’ADWA à l’association du village Taboudoucht en vue de le distribuer gracieusement aux malades de la région.