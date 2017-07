Aghribs : Les locaux commerciaux à l’abandon

Réagissez

La commune d’Aghribs a bénéficié, il y a plus d’une décennie, de 200 locaux, au lieu de 100, dans le cadre du programme du chef de l’Etat dit des «100 locaux commerciaux par commune».

L’attribution de ce double quota visait à diminuer un tant soit peu l’ampleur du chômage frappant la jeunesse dans cette région sans ressources ni investissements pourvoyeurs d’emplois et de richesse. Malheureusement, aucun encouragement n’est venu pour parachever ces locaux, dont le réseau d’assainissement n’est pas totalement terminé, comme ils ne sont pas, non plus, raccordés aux réseaux d’électricité, d’eau et de gaz naturel.

Pire encore, ces locaux ont subi au fil du temps des dégradations et des vols de portes, de fenêtres, de tuyauterie et robinetterie…, alors que des demandes ont été adressées par la commune à la wilaya sollicitant leur gestion, avec cependant un budget approprié et la sécurité nécessaire en vue de les aménager et les transformer en équipements publics.