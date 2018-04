AEP à Bouzeguène : Un plan de secours pour l’été

Réagissez

Les fontaines publiques constituent le seul recours pour les citoyens de...

Les habitants des villages de Bouzeguène subissent une pénurie d’eau à chaque saison estivale.

La population de la daïra de Bouzeguène a beaucoup souffert des pénuries d’eau ces dernières années. Les pouvoirs publics ont fini par inscrire un projet de raccordement de cette localité au barrage de Tichy Haf, dans la wilaya de Béjaïa.

En attendant l’achèvement de ce projet lancé il y a deux mois, les responsables locaux de l’hydraulique, de l’ADE et de l’ONID (Office national de l’irrigation et du drainage) sont sur le terrain pour mettre en place un plan de secours en alimentation en eau potable pour la prochaine saison estivale, qui reste une des revendications majeures de la coordination des comités de village de Bouzeguène.

Le ministre des Ressources en eau, lors de sa récente visite dans la région, a déclaré : «La prochaine saison estivale sera nettement meilleure que celle de 2017.» La localité de Bouzeguène a, en effet, connu un rationnement sévère en eau potable. Depuis l’été dernier, les choses se sont vite accélérées.

Face à la mobilisation citoyenne, Saïd Abbas, représentant du ministre, s’était déplacé à Bouzeguène en compagnie du wali et des responsables de l’hydraulique de la wilaya pour proposer un plan de raccordement de la daïra de Bouzeguène au barrage de Tichy Haf pour une autorisation de programme de 2 milliards de dinars (200 milliards de centimes).

L’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), qui pilote le projet, a retenu cinq entreprises et cela pour un délai de réalisation n’excédant pas les 6 mois. Cinq communes bénéficieront du transfert d’eau du barrage de Tichy Haf : Bouzeguène, Aït Zikki, Idjeur, Illoula Oumalou et Ifigha, dans la daïra d’Azazga. Le projet devrait être livré en octobre 2018.

Le ministre a également inscrit la réalisation d’une retenue collinaire d’une capacité de 350 000 m3 sur les hauteurs d’Aït Zikki, un projet qui devrait démultiplier les capacités hydriques de la daïra de Bouzeguène. Aujourd’hui, le projet de renforcement en AEP de Bouzeguène étant acquis et en voie de concrétisation, il reste à mettre en place un plan de secours pour l’été 2018.

Pour le cas de Bouzeguène, il s’agit surtout d’exploiter à bon escient les ressources existantes. D’abord, il y a cet appel à l’ONID pour renforcer les travaux de déviation de la chaîne d’Aderdar, ainsi que les 6 km restants pour contourner tous les piquages illicites dont a été victime l’ancienne conduite.

Cette opération devrait-être achevée dans 3 mois. S’agissant du pompage d’eau à partir des quatre puits de Boubehir, la mise en service interviendra après l’installation des équipements électriques.

Djouder Mokrane, de la direction de l’hydraulique de Tizi Ouzou, a fixé sa mise en service dans trois semaines. La troisième option, celle de l’acheminement des camions citernes, expérimentée l’été dernier, est toujours maintenue, mais il reste à définir son mode d’action pour plus d’efficacité.