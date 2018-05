Action sociale : 37 900 familles démunies recensées

Réagissez

Pour aider les nombreuses familles nécessiteuses, notamment durant le mois de Ramadhan prochain, la direction de l’action sociale de Tizi Ouzou a mobilisé un montant de 103 millions de dinars.

Le directeur de l’action sociale, Mhenni Achour, que nous avons questionné à ce sujet confirmera : «103 millions de dinars seront affectés à la solidarité durant le mois de Ramadhan. Des restaurants Rahma et des colis alimentaires seront distribués au profit de 37900 familles démunies au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou.» Les communes sont également concernées par cette opération de solidarité durant le mois de Ramadhan. Notre interlocuteur a déclaré à ce propos : «Les communes sont instruites pour prélever des montants sur leur budget afin de contribuer au soutien des familles nécessiteuses.» Le directeur ajoutera : «Le prix du colis alimentaire avoisine les 6000 DA et contient 11 produits alimentaires de base. Pour ce qui est des familles éligibles, ce sont les chefs de famille handicapés à 100%, ceux issus du DAIS, ainsi que les personnes à faibles revenus, soit moins du SNMG, et les démunis non assurés sociaux. Nous prévoyons aussi l’ouverture de 40 restaurants Iftar qui seront gérés par une commission sociale de wilaya.»