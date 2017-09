Réagissez

Une enveloppe de 117 millions de dinars a été attribuée, cette année, par la direction de wilaya de Tizi Ouzou de la Solidarité et de l’Action sociale (DAS), à l’occasion de la rentrée scolaire pour l’achat de 104 600 trousseaux scolaires au profit des enfants issus de familles démunies. Entamée la semaine dernière, l’opération Solidarité initiée par la DAS touchera l’ensemble des 67 communes de la wilaya.

Elle prendra fin à la rentrée des classes pour permettre à tous les élèves dans la wilaya d’avoir, au jour J, toutes leurs fournitures scolaires nécessaires, indique le DAS dans son intervention à ce sujet. Plusieurs autres institutions de l’Etat, tels que le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition féminine, la wilaya, les APC…, ont apporté leurs parts respectives de contribution à cette enveloppe financière globale et au total de près de 105 000 trousseaux scolaires, a ajouté le DAS, affirmant même que le nombre de trousseaux distribués dépasse celui des élèves démunis, qui est d’un peu plus de 100 000 recensés dans la wilaya. Selon ce responsable, la valeur de chaque trousseau, suivant les paliers scolaires, est estimée à entre 1000 et 1100 DA l’unité, avec un contenu de toutes les fournitures nécessaires, en plus du cartable et du tablier, et ceci n’exclut pas l’aide habituelle de 3000 DA dont bénéficieront les parents pour chaque élève.