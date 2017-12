Acquisition d’une deuxième colonne mobile

Réagissez

Une deuxième colonne mobile de lutte contre les feux de forêt a été affectée à la wilaya de Tizi Ouzou.

L’installation de ce dispositif composé de quatre véhicules tout-terrain, d’un camion-citerne, d’une ambulance médicalisée, ainsi que d’une cinquantaine d’agents a eu lieu mardi dernier au niveau de la direction de la Protection civile de la wilaya. Des représentants de la direction générale, ainsi que ceux de la Conservation des forêts, des directions de wilaya de l’hydraulique et des travaux publics ont pris part à la cérémonie. Il s’agit de l’application d’une promesse du ministre de l’Intérieur lors de la visite qu’il a effectuée à Tizi Ouzou en juillet dernier. Noureddine Bedoui avait en effet promis un renforcement du dispositif de lutte contre les incendies de forêt afin d’assurer encore plus d’efficacité dans les interventions de la Protection civile.

Tizi Ouzou fait partie des wilayas ayant enregistré le plus grand nombre d’incendies durant la saison estivale écoulée. Pas moins de 2 300 départs de feu avaient été recensés à travers toute la wilaya, avec plus de 4 100 ha de végétation incendiés. Une importante perte en arbres fruitiers a aussi été enregistrée, avec près de 89 000 arbres brûlés. Lors d’un point de presse tenu hier à l’occasion de la mise en place de la colonne mobile, le directeur de la Protection civile de Tizi Ouzou, le colonel Mohammedi, a rappelé la réalisation en cours de 6 unités secondaires.

Elles viendront s’ajouter aux 13 déjà existantes à travers la wilaya, en plus des unités d’intervention et des postes avancés. A la question de savoir si les projets des 11 postes avancés et de l’unité secondaire, concernés par le gel suite aux mesures d’austérité vont être relancés, le représentant de la direction générale a affirmé qu’un travail est en cours pour concrétiser tous les programmes prévus et mener à terme tous les projets.