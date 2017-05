Accalmie sur les marchés

Réagissez

Les marchés de fruits et légumes connaissent une certaine accalmie ces derniers jours dans la région de Aïn El Hammam.

Hormis la carotte qui fluctue selon la qualité entre 50 et 60 dinars, les prix des autres légumes consommés couramment par les ménages ont baissé sensiblement au marché du chef-lieu de daïra. L’abondance des produits durant ces derniers jours s’est vite répercutée sur les coûts de l’oignon et de la courgette, cédés, respectivement, à 25 et 50 DA/kg.

La tomate à 50 dinars, parfois moins, et le poivron à 60 dinars, redeviennent accessibles aux pères de famille, qui s’en étaient privés durant plusieurs mois. L’ail, dont les ménagères ont payé le prix exorbitant, il y a un mois seulement, commence à inonder le marché, entraînant la baisse des prix dans son sillage.

De 600 dinars, au début de la récolte, il dégringole à 80 dinars le kilo, en quelques jours. C’est le moment que choisissent les plus prévenants des consommateurs pour se constituer des réserves avant le mois de Ramadhan, tout proche, alors que d’autres pensent à l’hiver «pour éviter de payer le prix fort», argumente un fonctionnaire. Cependant, cette embellie, qui englobe les concombres et la salade, affichés à moins de 50 dinars, n’a pas encore atteint tous les légumes. Les petits pois à 100 dinars et surtout les haricots verts à plus de 150 dinars, demeurent le point noir du marché.

Du côté des fruits, les dernières oranges se stabilisent entre 100 et 150 dinars, suivant la qualité, alors que la fameuse banane vient d’être cédée à 290 dinars. Mais ce qui intéresse le plus, les clients du marché, c’est sans conteste la pomme de terre, qui, après avoir atteint les 75 dinars est retombée à 35 dinars, mardi dernier, au marché

hebdomadaire.