81% des foyers raccordés au réseau du gaz

Les chantiers de réalisation du programme pour l’alimentation en gaz naturel sont relancés à travers la wilaya de Tizi Ouzou après plusieurs mois d’arrêt faute de paiement des entreprises en charge des travaux.

Le problème est réglé, selon Ouacif Sedik, chef de service à la direction de l’énergie et les travaux reprennent peu à peu. La même direction compte actuellement un programme de distribution de 220 lots en cours de réalisation à travers 58 communes de la wilaya.

Les travaux avancent, selon le même responsable, qui souligne que de nombreux chantiers seront finalisés d’ici la fin de l’année.

«D’ici le 31 décembre, nous allons atteindre un taux de raccordement de plus de 83% à travers toute la wilaya, avec plus de 7 000 foyers supplémentaires alimentés en gaz naturel pour atteindre plus de 30 000 raccordements effectués depuis le début de l’année», dira-t-il, soulignant qu’actuellement plus de 268 000 foyers de la wilaya sont pourvus en gaz de ville, soit un taux de raccordement de 81%. «Malgré le peu de réalisations accomplies cette année, les efforts ont été canalisés sur la mise en service et l’alimentation des foyers. La direction a fait en sorte que les entreprises soient mobilisées sur les sites où les travaux ont beaucoup avancé», explique notre interlocuteur.

Trois communes de la wilaya de Tizi Ouzou n’ont cependant pas encore bénéficié d’un programme pour l’alimentation en gaz de ville, à savoir Zekri, Aït Chafaâ et Akerrou. Celles-ci seront prises en charge dans le cadre du projet de réalisation d’un gazoduc de 16 pouces (40cm) entre la commune de Freha (Tizi Ouzou) et celle de Sidi Ayad (Béjaïa).

Le responsable à la direction de l’énergie soutient que la réalisation de cet important projet de 50 kilomètres, dont 36 sur le seul territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, permettra de raccorder plus de 7 800 foyers répartis entre ces trois communes restantes, «mais aussi de sécuriser l’alimentation de la wilaya de Tizi Ouzou en termes d’alimentation en gaz», dira-t-il.

Les études sont faites, les entreprises devant intervenir sur le chantier sont aussi choisies. Le lancement de ce projet n’est cependant pas encore programmé. La population de ces trois localités devra ainsi prendre son mal en patience et continuer à utiliser les bonbonnes de gaz butane. La direction de l’énergie rassure dans ce sillage que la production journalière de 30 000 bouteilles/jour est à même de répondre à toute la demande dans la wilaya.

Il souligne qu’un stock de 35 000 autres bouteilles est disponible au niveau des deux centres emplisseurs Naftal de Oued Aïssi et de Freha et des trois centres relais implantés à Tigzirt, Ouadhias et Aïn El Hammam. «En plus de ce stock de bouteilles de gaz butane, nous disposons aussi d’un stock en produit vrac de 1 500 tonnes», soutient

Ouacif Sedik.