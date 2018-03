75% de réalisation sur le premier tronçon

Réagissez

Le premier tronçon du projet de réalisation de la pénétrante autoroutière devant relier la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest sera livré en septembre prochain.

C’est ce qu’à affirmé récemment le directeur du secteur des travaux publics, Smaïl Rabhi, devant les élus de l’APW, estimant à 75% le taux d’avancement des travaux dans cet axe prioritaire sur une distance de dix kilomètres. Ce premier tronçon, qui compte cinq ouvrages d’art, entre ponts, échangeurs et un viaduc, devait être réceptionné à la fin de 2017. Le projet de la pénétrante sur une longueur de 48 km est, pour rappel, prévu entre la localité de Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou) et celle de Djebahia (Bouira). Il a été lancé en réalisation au mois de mars 2014 pour un délai de 36 mois. Les travaux sont confiés à un groupement composé de deux entreprises turques (Ozgun et Nutrol) et une autre algérienne (Engoa). Les 36 km prévus dans la wilaya de Tizi Ouzou sont actuellement estimés à 40% d’exécution, selon le même responsable. Les deux tunnels prévus à Draâ El Mizan (d’une longueur de 940 m) et Aït Yahia Moussa (710 m) sont estimés à 41% de taux d’avancement des travaux, dira le responsable, estimant à un taux équivalent de réalisation des ouvrages d’art. Le directeur des travaux publics, qui évoquait pr la même occasion les opérations d’expropriation, rappelle que 73 habitations sont concernées et que douze familles ont été relogées à ce jour.