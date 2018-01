66 000 exploitations agricoles en service

Réagissez

Des chiffres ont été livrés durant la journée d’étude sur l’agriculture organisée la semaine dernière à Draâ Ben Khedda, relevant le potentiel agricole de la wilaya de Tizi Ouzou.

La superficie agricole est de 98 000 ha, dont 50% destinés à l’arboriculture.

L’olivier à lui seul dispose de 40 000 ha, avec une production moyenne de 10 à 13 millions de litres d’huile par an. L’autre vocation, c’est l’élevage, qui permet une production de 93 millions de litres de lait par an.

Les EAC (ex-domaines agricoles) sont au nombre de 130 exploitations comptant environ 1000 personnes, tandis que celles individuelles sont au nombre de 1285 pour un collectif global de 10 200 exploitants réparties sur une superficie de 8000 à 9000 ha, soit 10% de la superficie agricole globale. Les 90% restants relèvent du secteur privé, lequel est «invité aussi à accompagner le développement et l’investissement agricole dans la wilaya». Sur les 66 000 exploitations agricoles qui existent dans la wilaya, 50 000 sont enregistrées au niveau de la Chambre de l’agriculture. Le reste des dossiers sera incessamment débloqué, ajoute le représentant de la DSA.

Cette dernière est en train de prospecter d’autres superficies qui peuvent être rendues disponibles et mises en valeur en collaboration avec les autorités qui proposeraient de nouvelles concessions. Il citera la création de trois périmètres, dont un à Bouhlalou (Aghribs), sur une superficie de 48 ha, destinés à quatre concessionnaires, un 2e de 60 ha à Iflissen, destiné à l’élevage pour 8 concessionnaires (5 ha chacun) et le 3e de 30 ha situé Mizrana, délimité pour l’élevage caprin au profit de 6 concessionnaires.

D’autres périmètres en étude vont être dégagés à Tadmait, à Tizi Ghenif et à Ifigha. De son côté, le représentant de la direction de la pêche et des ressources halieutiques a mis en exergue les multiples avantages que peuvent tirer les potentiels investisseurs dans le secteur, notamment l’aquaculture continentale. Les jeunes ayant des projets dans ce domaine seront accompagnés par les dispositifs de l’Angem, l’Ansej et la CNAC.