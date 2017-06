6000 logements AADL en attente de livraison

Réagissez

Des milliers d'acquéreurs attendent d'avoir leur...

1500 logements seulement, sur un programme de 7500 unités, entre 2001 et 2015, ont été livrés dans la wilaya de Tizi Ouzou.

La wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié entre 2001 et 2015 d’un programme de 7 500 logements dans le cadre de la formule location vente de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL). 1 500 logements seulement ont été livrés jusqu’à présent. Ils sont implantés dans les communes d’Azazga, Tadmaït, Draâ Ben Khedda, Ouaguenoun et Tizi Ouzou. Le reste du programme accuse des retards dus notamment au choix du site ou à celui des entreprises réalisatrices.

Les nombreux souscripteurs déplorent la cadence des travaux sur les chantiers lancés en réalisation. Beaucoup d’entre eux attendent en effet leur habitation depuis 2001. C’est le cas des bénéficiaires des 2 000 logements AADL à Oued Fali, dans la commune de Tizi Ouzou. Ils se sont constitués en association et ont entrepris de nombreuses actions de protestation pour revendiquer l’achèvement et la livraison du programme.

La réalisation de ces 2000 logements avait été confiée à une entreprise turque avec un délai de 28 mois et le lancement effectif des travaux n’a eu lieu qu’en 2014. «Depuis, les promesses se sont multipliées, mais aucun logement n’est livré à ce jour», soutient Djamal Ameziane, représentant de l’association des souscripteurs AADL 2001-2002. Une première partie de 627 logements devait être réceptionnée à la fin de l’année 2016, ce qui n’a pas été fait six mois plus tard.

«La réception de la première tranche de 627 logements est retardée par la non-prise en charge des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) primaires et secondaires», rappelle le même représentant. Les habitations sont achevées, mais le retard dans la prise en charge de ces travaux extérieurs fait que les logements ne sont pas habitables. Les 1 373 logements restants sont en cours de réalisation. Leur réception est annoncée pour la fin de cette année, mais les souscripteurs ne semblent pas y croire.

Par ailleurs, un autre programme de 2500 logements AADL est en cours de réalisation à Imlel, dans la commune d’Azazga (1000 logements), à Thaourirth, dans la localité d’Aghribs (500 logements), et 1000 autres à Draâ El Mizan. Le reste du programme, à savoir 1500 habitations, attend toujours d’être lancé. Il est réparti entre Tamda, dans la commune de Ouaguenoun, où 200 logements sont prévus, et Oued Fali, dans la commune de Tizi Ouzou, avec un quota de 1 300 logements, selon Saïd Farsi, président de la commission de l’urbanisme à l’APW.

Les travaux ne sont pas encore lancés sur le premier chantier «suite à un empiétement sur un terrain réservé par l’Agence foncière au programme de logements sociaux participatifs (LSP)», dira-t-il. Il ajoute que «celui des 1 300 logements prévus à Oued Fali en plus des 2 000 en cours de réalisation n’a pas encore été confié». Nos tentatives de prendre attache avec la direction de l’AADL à Tizi Ouzou pour de plus amples informations se sont avérées vaines.

La formule de la location vente AADL attire la population de wilaya de Tizi Ouzou, où les souscripteurs se comptent par milliers. Le programme lancé jusqu’à présent dans la région demeure cependant en deçà des attentes. D’après M. Farsi, de l’APW, un autre programme d’une consistance de 8000 logements est alloué à la wilaya depuis 2016 mais n’a toujours pas bénéficié d’affectation. «Les sites n’ont toujours pas été choisis pour accueillir cet important programme de 8000 logements. Le manque de foncier rend la tâche bien difficile», souligne-t-il.