600 projets lancés en 2016

La femme investit le secteur économique en dépit des...

Près de 600 projets portés par des femmes ont bénéficié des différents dispositifs d’appui et d’aide à la création d’entreprises en 2016 à Tizi Ouzou.

Selon les chiffres rendus publics à l’occasion de la caravane d’information et de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin initiée par la direction de wilaya de la solidarité et de l’action sociale du 19 au 23 février, le nombre de femmes porteuses de projets qui sollicitent le soutien des différents dispositifs est de plus en plus important.

La totalité des projets recensés au cours de l’année écoulée a atteint 598, dont 391 enregistrés dans le cadre de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem), et 104 à la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac). L’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej) a été sollicitée durant la même période pour la création de 86 microentreprises et 17 autres projets sont inscrits au niveau l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).

La plupart de ces projets sont entrés en activité, alors que les démarches administratives sont en cours pour certains, surtout dans le cadre de l’ANDI, souligne-t-on. Le taux de représentativité féminine dans les projets soutenus par ces dispositifs demeure toutefois insuffisant par rapport au total des projets inscrits, avec moins de 18% à l’Ansej et 5% à l’ANDI, pour ne citer que ces deux exemples. «La femme entrepreneur investit de nombreux domaines du secteur économique et ne se limite plus à celui de l’artisanat et de l’élevage, comme cela a été le cas il y a quelques années.

Les unités de fabrication des produits laitiers, de récupération des déchets ménagers et leur valorisation, des microentreprises de transport de voyageurs et de marchandises ou encore de la préparation de peinture destinée au secteur du bâtiment sont tout autant de microentreprises créées par des femmes bénéficiaires des aides financières et de soutien à travers ces dispositifs», a relevé une participante.

D’autres projets sont initiés, à l’image des ateliers de couture, de préparation de gâteaux et plats traditionnels, de Salons de beauté et de coiffure, de la vannerie, de la poterie, de l’apiculture, de la cuniculture et élevage. Beaucoup d’initiatrices de ces projets prennent part au Salon d’exposition qui se tient à la maison de la culture Mouloud Mammeri, où a été donné, dimanche dernier, le coup d’envoi de la caravane d’information et de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin. Elle est programmée pour sillonner plusieurs daïras de la wilaya, notamment Tigzirt, Azazga, Draâ El Mizan, Larbaâ Nath Irathen et Tizi Ouzou.

La caravane prévue par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la femme dans toutes les wilayas du pays a pour but «la sensibilisation des femmes aux avantages qu’offrent les différents dispositifs de financement, d’appui et d’aide à la création de projets pour leur assurer l’entrée dans le monde de l’entrepreneuriat», note un organisateur.

Les femmes entrepreneurs rencontrées à cette occasion ont cependant déploré la difficulté de développer leurs microentreprises à cause des problèmes auxquels elles font face. C’est le cas du manque de matière première, notamment pour les artisanes, mais surtout du problème de la sous-location.

Le wali de Tizi Ouzou a été interpellé à ce sujet par plusieurs femmes chefs d’entreprise lors du coup d’envoi de la manifestation.