438 véhicules convertis au GPL depuis janvier

La wilaya de Tizi Ouzou compte quatre installateurs de kits GPL

La demande pour la reconversion des véhicules au GPL/C (gaz de pétrole liquéfié/ carburant) est depuis le début de l’année en hausse dans la wilaya de Tizi Ouzou.

L’augmentation des prix des différents carburants a incité les citoyens à équiper leur véhicule pour ne s’approvisionner qu’avec ce produit, le moins cher du marché. Un litre de GPL est en effet proposé au niveau des pompes à essence à 9 DA seulement, donc beaucoup moins coûteux que le litre d’essence (entre 38,95 et 41,97 DA), ainsi que le gasoil (23,06 DA/l). 438 véhicules ont déjà été convertis dans la wilaya depuis le début de l’année, selon un responsable à la direction de l’industrie et des mines (DEM), qui estime que ce nombre est appelé à augmenter au fil des mois. «Auparavant, c’était uniquement les taxieurs qui faisaient cette reconversion, mais avec les hausses successives appliquées ces dernières années aux carburants, les automobilistes s’y intéressent de plus en plus», dira-t-il.

L’année dernière, 1 165 véhicules ont été équipés des kits nécessaires, alors qu’ils étaient 1 028 l’année d’avant. Le même responsable explique que les demandes en attente au niveau des centres de conversion se sont multipliées cette année.

La wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement quatre installateurs de kits GPL. Deux centres de conversion, dont celui de Naftal, sont situés au chef-lieu de la wilaya, alors que les deux autres sont localisés à Draâ Ben Khedda. Un nombre qui reste toutefois limité, ne pouvant répondre à la totalité de la demande, mais aussi aux attentes quant à la promotion du GPL et du programme national de renforcement de son utilisation. Les rendez-vous s’étalent d’ailleurs sur plusieurs mois au niveau de ces agences de la wilaya de Tizi Ouzou. C’est le cas au centre de conversion privé Ali El Hadj Rabah, sis à Tizi Ouzou.

Le responsable de cet atelier affirme que les rendez-vous sont pris jusqu’au mois de mai. Il nous explique que le centre programme l’installation des kits pour deux à trois véhicules par jour. Notre interlocuteur profite de l’occasion pour souligner qu’une indisponibilité des réservoirs pour GPL devant être placés dans les véhicules est souvent enregistrée. L’installation des kits est subventionnée à 50% par l’Etat, grâce à un programme basé sur des conventions entre certains installateurs de kits GPL et l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), rappelle notre interlocuteur. Les prix pratiqués en dehors de cette subvention oscillent entre 49 000 et 70 000 DA. Cela dépend de l’installateur lui-même, mais aussi du type de véhicule concerné, nous affirme-t-on.

A noter que la wilaya de Tizi Ouzou compte 16 stations- service proposant le GPL avec une capacité totale de

270 m3. Elles sont localisées dans les communes de Tizi Ouzou, Fréha, Boghni, Azeffoun, Draâ Ben Khedda, Draâ El Mizan, Tizi Ghenif, Tizi N’Tleta, Souamaâ et Mechtras. «Les nouvelles stations devant ouvrir leurs portes seront automatiquement dotées d’un espace GPL», affirme-t-on à la direction de l’énergie.