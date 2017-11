43,75% de participation pour les APC à Tizi Ouzou

Réagissez

Les élections locales ont enregistré plus de suffrages exprimés pour les APC que pour l’APW dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec un taux de participation de 43,75%, soit 312 232 votants pour les membres des municipalités et 37,63% (268 573 voix) pour l’Assemblée de wilaya, avec une légère augmentation par rapport à celui du même scrutin en 2012, qui était de 40,56% pour les APC et 36,50% pour l’APW, contrairement aux législatives du 4 mai dernier dont le taux de participation n’a pas dépassé 17,40% Selon des citoyens rencontrés lors de notre passage dans les centres de vote, les élections locales suscitent plus d’engouement que les autres consultations électorales, dans la mesure où, ont-ils estimé, les électeurs connaissent bien les candidats.

«Cette fois-ci, il y a une participation très appréciable par rapport aux autres élections, car le citoyen sait qu’il vote pour quelqu’un de son village, de son quartier ou bien de la famille, contrairement aux législatives où les habitants d’une localité où il n’y a pas de candidats ne se sentent même pas concernés. Le vote pour quelqu’un de la région est une sorte de confiance à l’égard d’un représentant de la population», a expliqué un quadragénaire, enseignant de son état, rencontré à la sortie d’un bureau de vote au chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou. Le même avis est d’ailleurs partagé par plusieurs électeurs que nous avons interrogés. «Les gens veulent voter, car les candidats ont fait un grand travail de proximité. Ils ne se sont pas contentés de faire des meetings dans les places publiques. Il y a ceux qui ont même fait du porte- à-porte pour convaincre les citoyens de se rendre aux urnes», nous a informé un autre.

Aussi, les raisons de la mobilisation pour les élections locales pourraient être liées au nombre important de candidats. «Avec la participation de plus de 8000 personnes en lice dans les différentes communes, la sensibilisation est facile, d’autant plus que chaque candidat peut mobiliser sa famille, ses amis, entre autres», nous fait remarquer un ancien élu. Pour ce qui est des résultats proclamés, on note le retour du FFS qui s’est imposé en tête du classement à l’APW avec 19 sièges, suivi du RCD (14), FLN (7) et le RND (7). Les autres listes en lice, à savoir le PT, MSP, MPA, MEN, Alliance TAJ et celles des indépendants (Alternative citoyenne et Izourane) n’ont pas franchi le seuil des 7% des suffrages exprimés. Ainsi, les 47 sièges que compte l’Assemblée de wilaya reviennent aux partis qui y ont siégé durant le mandat écoulé.

Pour ce qui est des résultats dans les communes, on souligne la montée du FFS qui remporte 21 APC, dont Draâ Ben Khedda, Ouadhias, Ouaguenoun, Aghribs, Tigzirt et Mâatkas. Il est talonné toujours par le RCD qui a obtenu la majorité des voix dans 19 mairies, à l’image de Tizi Rached, Boudjima, Mizrana, Souamaâ, Iferhounene et Abi Youcef. Le FLN, quant à lui, sera à la tête des APC de Larbaâ Nath Irathen, Ain Zaouia, Yakouren, Ifigha et Idjer, tandis que les mairies de Fréha, Ait Yahia Moussa, Akerrou, Yataffene, Iboudrarène et Ait Khellili seront gérées par le RND.

Le MPA est sorti majoritaire dans quatre municipalités, à savoir Ain El Hammam, Ait Chaffaâ, Sidi Naâmane et Ait Agouacha. Le PT a eu l’APC de Boghni. Les indépendants se sont imposés dans 9 communes, dont Azazga et Beni Douala. Dans la commune du chef-lieu de wilaya, l’élection a été remportée par la liste d’indépendants (Thagmat), conduite par le maire sortant, Ouahab Ait Menguellet, qui a glané 15 des 33 sièges que compte l’APC, devant le FFS (4), FLN (4), RND (4), RCD (3) et l’Alternative citoyenne (une autre liste d’indépendants) (3).

Par ailleurs, Youcef Aouchiche, tête de liste FFS à l’APW, nous a précisé que «la victoire de son parti est celle de la vérité et de l’engagement politique pour l’intérêt du citoyen. Cela démontre que le FFS reste toujours la première force politique dans la wilaya de Tizi Ouzou. Je tiens à remercier les électeurs qui nous ont fait confiance», nous a-t-il confié. Malik Hassas, président du bureau régional du RCD et tête de liste pour l’APW, estime que son parti a récupéré ses fiefs, comme Bouzeguène, Azeffoun, Iflissen, Makouda et Mekla.

«Globalement, nous sommes satisfaits des résultats obtenus par notre parti. Je tiens à remercier tous les citoyens qui ont voté pour nous. Je tiens également à féliciter, en ma qualité de tête de liste RCD, le FFS pour sa victoire à l’APW», a déclaré M. Hassas. De son côté, Saïd Lakhdari, mouhafedh du FLN, a souligné que son parti est satisfait, puisque «il conserve sa place de troisième force politique de la région. Je félicite toutes les listes qui ont remporté des APC et l’APW. Nous restons favorables à toute alliance allant dans l’intérêt du développement local. Le FLN est contre le blocage»., nous-a-t-il déclaré.

Enfin, il est utile de souligner que le scrutin de jeudi s’est déroulé dans le calme et sans aucun incident à travers les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou.