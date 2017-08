400 MDA pour la rénovation du réseau d’AEP

Réagissez

Afin d’améliorer le service public de l’eau au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, une des régions du pays touchées de plein fouet par les perturbations dans l’alimentation des foyers, les responsables des ressources en eau au niveau de la wilaya viennent d’informer que le Fonds national de l’eau a mobilisé 400 millions de dinars dans plusieurs opérations, qui devraient à terme, réduire considérablement les perturbations dans la distribution.

Plusieurs opérations concernant la rénovation des équipements et des réseaux d’adduction et de distribution sont d’ores et déjà inscrites dans le cadre de ce programme qui devrait toucher en priorité les zones qui souffrent le plus des restrictions en la matière.

Ce programme, disent nos sources, comprend six opérations qui seront lancées incessamment.

Ainsi, la chaîne de refoulement de Tassadort, qui alimente les localités de Maâtkas, Tirmitine, Beni Douala et Tizi Ouzou devrait bénéficier de 100 millions de dinars pour la réhabilitation de ses conduites de refoulement.

Le projet prévoit également un montant de 80 millions de dinars pour l’extension des réseaux d’AEP des villages d’Aït El Kaïd, Aït Slimane et Iazounene, dans la commune d’Agouni Gueghrane. Le programme renferme aussi une opération qui portera sur la réhabilitation des conduites d’adduction et des équipements à travers les chaînes de l’AEP de Sidi Na-

âmane, pour un montant de 50 millions de dinars.

La même somme est allouée pour les Ouadhias, où l’opération concernera la réhabilitation de la conduite de refoulement, à partir de Takhoukht. La commune de Tizi Ouzou n’est pas en reste, puisque pas moins de 20 millions de dinars sont alloués à l’extension des réseaux d’AEP d’Oued Falli et de la chaîne de Tassadort.

Outre les opérations sus-citées, les responsables des ressources en eau de Tizi Ouzou nous apprennent, par ailleurs, qu’une sixième opération portera sur la réhabilitation des réseaux d’AEP à travers toutes les daïras de la wilaya de Tizi Ouzou, grâce à une enveloppe de 100 millions de dinars, réservée aux entreprises bénéficiaires des dispositifs Angem, CNAC et Ansej. Il faut dire que des fuites sont détectées quotidiennement sur les vieilles canalisations. Les pertes d’eau causées par ce phénomène, conjuguées aux branchements illicites, compliquent la distribution équitable vers tous les foyers, ce qui exacerbe les tensions entre l’ADE et les citoyens privés de ce précieux liquide, parfois durant plusieurs jours.